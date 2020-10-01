В мобильном приложении "Дия" заработает функция передачи права на вождение. Уже принято соответствующее правительственное постановление.

30 сентября Кабмин одобрил постановление, которым разрешено зарегистрированным надлежащим пользователям транспортных средств пользоваться электронным свидетельством о регистрации транспортного средства в мобильном приложении "Дия".

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Сейчас в приложении “Дия” свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорт) отражаются только у владельцев автомобилей.

Принятое постановление предусматривает, что своим техпаспортом можно будет поделиться с другим водителем. Для этого в кабинете водителя нужно будет назначить "надлежащего пользователя". После того, как владелец авто подтвердит надлежащего пользователя, у другого водителя в "Дия" отобразится свидетельство на управление транспортным средством. Обновления планируют запустить с 5 октября.

Фактически это означает, что штрафы с камер автофиксации будет получать надлежащий пользователь, а не владелец авто. При использовании "Дия" пластиковый техпаспорт предъявлять полицейским не обязательно.

Проект реализуется Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел.

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