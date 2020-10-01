У мобільному застосунку "Дія" запрацює функція передачі права на керування автівкою. Вже прийнято відповідну урядову постанову.

30 вересня Кабмін схвалив постанову, якою дозволено зареєстрованим належним користувачам транспортних засобів користуватись електронним свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу в мобільному застосунку "Дія".

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Зараз у Дії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт) відображаються тільки у власників автівок.

Прийнята постанова передбачає, що своїм техпаспортом можна буде поділитися з іншим водієм. Для цього в кабінеті водія потрібно буде призначити "належного користувача". Після того, як власник авто підтвердить належного користувача, в іншого водія в "Дії" відобразиться свідоцтво на керування транспортним засобом. Оновлення планують запустити з 5 жовтня.

Фактично це означає, що штрафи з камер автофіксації отримуватиме належний користувач, а не власник авто. При використанні "Дії" пластиковий техпаспорт пред’являти поліцейським не обов’язково.

Проект реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ.

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