Перші оновлені дорожні знаки встановили на відремонтованій трасі Т-14-02

На ділянці дороги Львів – Східниця – Пісочна у Львівській області в рамках експерименту встановили нові дорожні знаки. Досліджуємо вплив дорожньої інфраструктури на ситуацію на шляхах.

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Що змінили у нових знаках?

Шрифт. Його розробив український шрифтар Андрій Константинов. Road UA – сучасний європейський шрифт, заснований на перевірених зразках британського та німецького екземплярів. Застосовуються різні накреслення на темному і світлому тлі. Відмова від звичного шрифта, який використовується ще з радянських часів.

Регістр. Він став змінним – перша літера заголовна, інші – рядкові. Відстань зчитування збільшується на 10%, коли перше слово у повідомленні або у власній назві починається з великої літери. У попередньому варіанті через моноширинні літери читабельність була гіршою. Розмір літер у нинішньому варіанті зумовлена дослідженням індексу читабельності – 100 мм літери на кожні 4,8 м відстані.

Колір та написи. Використовується якомога більш контрастні поєднання кольорів з написом білими літерами.

На знакові 5.51 розміщуємо не більше двох назв населених пунктів для кожного з напрямів та не більше семи населених пунктів всього. На знакові 5.54 – не більше трьох.

Знаки 5.58.2, 5.59, які позначають річки та озера, матимуть малюнок – хвилю. Текст розміщуємо по центру, тло – блакитного кольору.

Знаки 5.61.1 – 5.61.3 матимуть зелене тло, якщо позначають європейську мережу доріг, червоне – якщо міжнародну.

Українські власні назви транслітеруються англійською мовою.

Форма. Для з’їздів на розв’язках застосовували знак зі зрізаним краєм, який своєю формою підсилює сприйняття напрямку.

В 2020 році за ініціативою Укравтодору, Національна поліція України та Агенти змін був розпочатий експеримент із впровадження нової дорожньої навігації, який впроваджується на 10 маршрутах програми «Велике будівництво».

Експеримент на кожній ділянці окремо визначеної дороги триватиме щонайменше 3 місяці.