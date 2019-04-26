На участке дороги – 21-ый километр Днепровского шоссе (трасса Н-01) вблизи Киева в течение двух месяцев пройдет тестирование системы "умная дорога".

С помощью IoT-решения на этой дороге будут собираться и анализироваться статистические данные, которые будут обрабатываться центром мониторинга безопасности движения "Умная дорога".

С 25 апреля команда Министерства инфраструктуры Украины в партнерстве с компаниями "Vodafone Украина", Nokia, "Украинские Новейшие Технологии", а также совместно с "Укравтодором" и "Отраслевым центром цифровизации и кибербезопасности" запустили пилотный проект "Умной дорооги". В течение двух месяцев тестирования с помощью IoT-решения на этой дороге будут собираться и анализироваться статистические данные на базе LTE-сети Vodafone, а уже со второго полугодия 2019 года – посредством связи пятого поколения 5G.

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В центр мониторинга приходят такие данные:

1. Измерения метеопараметров и уровней выброса вредных веществ:

• Температура воздуха, влажность, атмосферное давление.

• Уровень выбросов СО2, СН и других вредных веществ: метана, аммиака, пропана, водорода, изобутана, диоксида азота.

2. Видео аналитика: скорость автомобилей, распознавание номерных знаков, движение по полосам, подсчет автомобилей (грузовых/легковых) по направлениям движения.

3. Push to talk, push to video: голосовая связь, видео связь, групповая связь, связь через диспетчера – для дорожных работников и организаций по обслуживанию инфраструктуры дорог.

Для финализации пилотного проекта будет проведен анализ полученных данных, что позволит определить эффективность сбора информации с использованием данного оборудования на базе технологии 5G. Впоследствии пилот будет расширен на покрытие отдельно взятой трассы, а полномасштабный проект предусматривает покрытие новейшими технологиями всех автомобильных дорог Украины международного значения.

Руководитель Директората цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Фарид Сафаров отметил, что проект разделен на 2 этапа: "Первый этап – это применение технологий IoT на базе технологий связи четвертого поколения – 4G. После демонстрации функционала оборудования мы планируем полномасштабный запуск проекта и начало сбора информации с целью мониторинга и регулирования трафика на выбранном участке. Второй этап – это применение технологий IoT на базе технологии связи пятого поколения – 5G. Этот этап начнется во втором полугодии 2019 года и будет собирать такую же информацию, но с существенной разницей в скорости".

Напомним, что в Киеве "умные" камеры начали управлять светофорами.