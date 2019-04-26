На ділянці дороги – 21-ий кілометр Дніпровського шосе (траса Н-01) поблизу Києва протягом двох місяців пройде тестування системи "розумна дорога".



За допомогою IoT-рішення на цій дорозі будуть збиратися та аналізуватися статистичні дані, які оброблятимуться центром моніторингу безпеки руху "Розумна дорога".

З 25 квітня команда Міністерства інфраструктури України у партнерстві з компаніями "Vodafone Україна", Nokia, "Українські Новітні Технології", а також спільно з "Укравтодором" та "Галузевим центром цифровізації та кібербезпеки" запустили пілотний проект "Розумної дорооги". Протягом двох місяців тестування за допомогою IoT-рішення на цій дорозі будуть збиратися та аналізуватися статистичні дані на базі LTE-мережі Vodafone, а вже з другого півріччя 2019 року – за допомогою зв’язку п’ятого покоління 5G.

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До центру моніторингу надходять такі дані:

1. Вимірювання метеопараметрів і рівнів викиду шкідливих речовин:

• Температура повітря, вологість, атмосферний тиск.

• Рівень викидів СО2, СН та інших шкідливих речовин: метану, аміаку, пропану, водню, ізобутану, діоксиду азоту.

2. Відео аналітика: швидкість автомобілів, розпізнавання номерних знаків, рух смугами, підрахунок автомобілів (вантажних/легкових) за напрямками руху.

3. Push to talk, push to video: голосовий зв'язок, відео зв'язок, груповий зв'язок, зв'язок через диспетчера – для дорожніх працівників і організацій з обслуговування інфраструктури доріг.

Для фіналізації пілотного проекту буде проведено аналіз отриманих даних, що дозволить визначити ефективність збору інформації з використанням даного обладнання на базі технології 5G. Згодом пілот буде розширено на покриття окремо взятої траси, а повномасштабний проект передбачає покриття новітніми технологіями всіх автомобільних доріг України міжнародного значення.

Керівник Директорату цифрової інфраструктури на транспорті Міністерства інфраструктури Фарід Сафаров зазначив, що проект поділено на 2 етапи: "Перший етап – це застосування технологій IoT на базі технологій зв’язку четвертого покоління – 4G. Після демонстрації функціоналу обладнання ми плануємо повномасштабний запуск проекту та початок збору інформації з метою моніторингу та регулювання трафіку на обраній ділянці. Другий етап – це застосування технологій IoT на базі технології зв’язку п’ятого покоління – 5G. Цей етап розпочнеться у другому півріччі 2019 року та збиратиме таку ж саму інформацію, але з суттєвою різницею у швидкості".

Нагадаємо, що у Києві "розумні" камери почали керувати світлофорами.