Этот ролик наглядно демонстрирует, почему не стоит выезжать на железнодорожный переезд, после включения запрещающего сигнала.

Очень плохих водителей в англоязычном мире называют Garbage Driver, что означает "водитель-мусор". В данном случае это превращается в несмешной каламбур.

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Своим поведением водитель мусоровоза в нидерландском Дордрехте спровоцировал потенциально смертельную катастрофу, избежать которой удалось только чудом. На кадрах с места происшествия видно, что водитель зеленого мусоровоза начал пересечение переезда после того, как начали мигать запрещающие красные огни. Его грузовик еще не успела проехать пути, когда шлагбаум начал опускаться. На другой стороне переезда полоса движения была занята другими автомобилями и места для мусоровоза не хватало.

Для того, чтобы завершить свой нелепый маневр и убрать корму машины с траектории движения поезда, водителю пришлось отчаянно сигналить, чтобы машины впереди освободили еще немного места. Осознавая, что грузовик все еще стоит на пересечении, водитель высунулся из кабины – то ли для возгласов в сторону водителя белого микроавтобуса, то ли для того, чтобы выпрыгнуть из машины перед неизбежным столкновением с поездом.

К счастью, в последний момент для мусоровоза освободили достаточно места, чтобы он проехал еще немного. В результате этого инцидента поезд лишь задел грузовик, получив несколько царапин на корпусе.

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