Цей ролик наочно демонструє, чому не варто виїжджати на залізничний переїзд, після увімкнення заборонного сигналу.

Дуже поганих водіїв в англомовному світі називають Garbage Driver, що означає “водій-сміття”. У данному випадку це перетворюється на несмішний каламбур.

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Своєю поведінкою водій сміттєвоза у нідерландському Дордрехті спровокував потенційну смертельну катастрофу, уникнути якої вдалось лиш дивом. На кадрах з місця події видно, що водій зеленого сміттєвоза почав перетин переїзду після того, як почали блимати заборонні червоні вогні. Його вантажівка ще не встигла проїхати колії, коли шлагбаум почав опускатись. На іншому боці переїзду смуга руху була зайнята іншими автомобілями і місця для сміттєвоза бракувало.

Для того, щоб завершити свій безглуздий маневр та прибрати корму машини з траекторії руху потяга, водію довелось відчайдушно сигналити, аби машини попереду звільнили ще трохи місця. Усвідомлюючи, що вантажівка все ще стоїть на перетині, водій висунувся з кабіни – чи то для вигуків в бік водія білого мікроавтобуса, чи для того, щоб вистрибнути з машини перед неминучим зіткненням з поїздом.



На щастя, в останню мить для сміттєвоза звільнили достатньо місця, аби він проїхав ще трохи. У результаті цього інциденту потяг лиш зачіпив вантажівку, отримавши кілька подряпин на корпусі.

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