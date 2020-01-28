Потерпевшая, к счастью, не получила серьезных повреждений.

Существует стереотип, что жители Нью-Йорка равнодушны к чужой беде и когда незнакомец на улице просит помощи, его в лучшем случае, просто обходят, а в худшем – еще и воспользуются ситуацией для собственной выгоды. И это видео из "Большого яблока" доказывает, что мир еще не совсем потерял человечность.

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Mercedes-Benz GLE-Class сбил женщину на одной из улиц Нью-Йорке, а затем остановился поверх нее. Потерпевшая оказалась под автомобилем и не могла выбраться самостоятельно, ее зажало. На видео можно увидеть, что группа людей – случайных свидетелей ДТП – моментально бросилась на помощь.

Сначала люди пытались приподнять внедорожник, однако сделать это было непросто, из-за значительной массы машины. Затем пришло больше людей, пока их не вхватило, чтобы оторвать от асфальта два колеса кроссовера и освободить бедную из ловушки.

Just now at Delancey and Norfolk in the Lower East Side an accident ran over a pedestrian trapping them under an SUV. Onlookers just lifted the SUV, dragging the victim out. pic.twitter.com/uq1IHcSJ9k — help how do i change this (@colbydroscher) 26 января 2020 г.

Репортеры New York Daily News узнали некоторую информацию об инциденте. Потерпевшая переходила улицу по пешеходному переходу, когда водитель Mercedes выполнил ложный поворот и сбил ее. Эта авария также привела к нескольким другим незначительным столкновениям для транспортных средств с кроссовером. Женщина не получила серьезных травм.

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