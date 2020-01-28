Потерпіла, на щастя, не отримала серйозних ушкоджень.

Існує стереотип, що мешканці Нью-Йорку байдужі до чужої біди і коли незнайомець на вулиці просить по допомогу, його, в кращому разі, просто оминають, а в гіршому – ще й скористаються ситуацією для власної вигоди. Та це відео з “Великого яблука” доводить, що світ ще не зовсім втратив людяність.

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Mercedes-Benz GLE-Class збив жінку на одній з вулиць Нью-Йорку, а потім зупинився поверх неї. Потерпіла опинилась під автомобілем і не могла вибратись самостійно, її затисло. На відео, можна побачити, що група людей – випадкових свідків ДТП – моментально кинулась на допомогу.

Спочатку люди намагались припідняти позашляховик, однак зробити це було непросто, через значну масу машини. Потім прийшло більше людей, поки їх не вистачилох, щоб відірвати від асфальту два колеса кросовера та звільнити бідолашну з пастки.

Just now at Delancey and Norfolk in the Lower East Side an accident ran over a pedestrian trapping them under an SUV. Onlookers just lifted the SUV, dragging the victim out. pic.twitter.com/uq1IHcSJ9k — help how do i change this (@colbydroscher) 26 января 2020 г.



Репортери New York Daily News дізнались деяку інформацію про інцидент. Потерпіла переходила вулицю через пішохідний перехід, коли водій Mercedes виконав хибний поворот і збив її. Ця аварія також спричинила кілька інших незначних зіткнень для транспортних засобів за кросовером. Жінка не зазнала серйозних травм.

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