Поліція підозрює фірму депутата Кернеса у ремонті доріг сміттям замість щебеню

Поліція підозрює посадовців ТДВ "Спецбуд-3" у використанні будівельного сміття замість щебеню під час виконання угод з Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міськради щодо ремонту внутрішньо квартальних доріг на загальну суму понад 15 млн грн.

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Про це пише "Харківський антикорупційний центр" з посиланням на ухвалу Московського районного суду Харкова.

З судової ухвали відомо, що протягом 2019 року Департамент мерії уклав з ТДВ "Спецбуд-3" угод на ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів м. Харкова на загальну суму близько 15 млн. грн. Мова йде про ремонти по вул. Фейєрбаха 1-А, вул. Гвардійців-Широнінців 37, вул. Гвардійців-Широнінців 41Б, вул. Спортивна 20, 22, вул. Машиністів 6, вул. Машиністів 6А В Харкові.

Під час слідства поліція встановила, що фірма в ході влаштування основ дорожнього одягу, замість щебеню фракції 20-40 мм використовувала невстановлений матеріал. Є підозра, що це було дроблене будівельне сміття.

В суді слідчий також вказав, що метою подальшого виведення грошових коштів в тіньовий обіг та їх конвертації в готівку "Спецбуд-3" використовувало в якості постачальників будматеріалів фірми з ознаками фіктивності.

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