Полиция подозревает фирму депутата Кернеса в ремонте дорог мусором вместо щебня

Полиция подозревает должностных лиц ОАО "Спецстрой-3" в использовании строительного мусора вместо щебня при выполнении соглашений с Департаментом строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета относительно ремонта внутриквартальных дорог на общую сумму более 15 млн грн.

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Об этом пишет "Харьковский антикоррупционный центр" со ссылкой на постановление Московского районного суда Харькова.

Из судебного постановления известно, что в течение 2019 года Департамент мэрии заключил с ОАО "Спецстрой-3" ряд сделок относительно ремонта внутриквартальных дорог и тротуаров г. Харькова на общую сумму около 15 млн грн. Речь идет о ремонтах по ул. Фейербаха 1-А, ул. Гвардейцев-Широнинцев 37, ул. Гвардейцев-Широнинцев 41Б, ул. Спортивная 20, 22, ул. Машинистов 6, ул. Машинистов 6А в Харькове.

Во время следствия полиция установила, что фирма в ходе обустройства основ дорожной одежды, вместо щебня фракции 20-40 мм использовала неустановленный материал. Есть подозрение, что это был дробленый строительный мусор.

В суде следователь также указал, что с целью последующего вывода денежных средств в теневой оборот и их конвертации в наличные "Спецстрой-3" использовало в качестве поставщиков стройматериалов фирмы с признаками фиктивности.

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