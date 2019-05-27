Горячее преследование привело к семи авариям с участием посторонних автомобилей.

Полиции удалось задержать злостную нарушительницу лишь после того, как она полностью разбила автодом, врезавшись в дерево.

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В городе Сан Фернандо Вэлли в Калифорнии полиция, после длительной погони задержала похитительницу автомобиля для кемпинга. По сообщению CNN, преследование началось после того, как водитель проигнорировал требование полицейского остановиться для проверки.

При попытке оторваться от полицейского преследования женщина за рулем автодома демонстрировала незаурядные способности в управлении, однако ее поездка привела минимум к семи авариям, в которых получили травмы несколько человек. Среди них водитель черного седана, который в результате столкновения с автодомов получил шесть переломов ребер и пробитые легкие.

Сейчас виновница этих событий задержана, ей предъявлено обвинение в похищении автомобиля, вождении в нетрезвом состоянии, повреждении собственности, создании опасности для жизни окружающих и побег с места аварии.

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