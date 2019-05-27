Гаряче переслідування призвело до сімох аварій за участю сторонніх автомобілів.

Поліції вдалось затримати злісну порушницю лиш після того, як вона вщент розбила автодім, врізавшись у дерево.

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У місті Сан Фернандо Веллі в Каліфорнії поліція, після тривалої гонитви, затримала викрадачку автомобіля для кемпінгу. За повідомленням CNN, переслідування почалось після того, як водійка проігнорувала вимогу поліцейського зупинитись для перевірки.

При спробі відірватись від поліцейського переслідування жінка за кермом автобудинку демонструвала неабиякі здібності у керуванні, однак її поїздка призвела щонайменше до сімох аварій, у яких отримали травми кілька людей. Серед них водій чорного седана, який у резуотаті зіткнення з автодомом отримав шість переломів ребер та пробиті легені.



Наразі винуватицю цих подій затримано, їй висунуті звинувачення у викраденні автомобіля, водінні у нетверезому стані, пошкодження власності, створення небезпеки для життя оточуючих та побіг з місця аварії.

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