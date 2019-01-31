Сначала это был пикап Ford F-150 Raptor. Тюнинг-ателье Hennessey приделало ему пару колес, превратив в Ford Velociraptor. А что будет, если пикап будет иметь целых десять колес?
Шведский дизайнер keystothejungle нарисовал на компьютере эскиз внедорожника Ford F-150 с пятью парами колес.
При первом же взгляде на этот довольно странный транспорт встает вопрос – "А зачем ему столько?”. Наверное, для того, чтобы машина продолжала ехать при повреждении одного или даже нескольких колес. Другое объяснения найти трудно.
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Чтобы прокатиться на таком монстре, в него нужно будет прежде всего попасть. А где двери? Из-за чрезмерного количества колес им не осталось места!
Достоверно неизвестно, какой двигатель предусматривал дизайнер для своего Raptor-а, но он, вероятно, не может быть обычным двигателем Ford. С пятью осями потеря крутящего момента достигнет по крайней мере 40%.
Такой монстр – это однозначно ужасы в эксплуатации, ведь не существует ни одного подъемника или эвакуатора, который бы смог справиться с таким автобилем.
Однако некоторые миллиардеры Ближнего Востока покупают и не такие странные вещи ...
Дмитрий Моисеенко
Напомним, что на видео показали рождения "Демона".