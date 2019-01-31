Спочатку це був пікап Ford F-150 Raptor. Тюнінг-ательє Hennessey додало йому пару коліс, перетворивши на Ford Velociraptor. А що буде, якщо пікап матиме аж десять коліс?

Шведський дизайнер keystothejungle намалював на комп’ютері ескіз позашляховика Ford F-150 з п’ятьма парами коліс.

При першому ж погляді на цей досить дивний транспорт постає питання – “А навіщо ж йому стільки?”. Напевно, для того, аби машина продовжувала їхати при пошкодженні одного, або навіть декількох коліс. Іншого пояснення знайти важко.

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Щоб проїхатись на такому монстрі, в нього потрібно буде перш за все зайти. А де двері? Через надмірну кількість коліс їм не залишилося місця!

Достовірно невідомо, який двигун передбачав дизайнер для свого Raptor’а, але він, ймовірно, не може бути звичайним двигуном Ford. З п'ятьма осями втрата крутного моменту сягатиме принаймні 40%.

Такий монстр – це однозначно страхіття в експлуатації, адже не існує жодного підйомника або евакуатора, який би зміг справитися з таким авто.

Проте деякі мільярдери Близького Сходу купують і не такі дивні речі…

Дмитро Мойсеєнко

Нагадаємо, що на відео показали народження "Демона".