Збірку 852-сильного двигуна Dodge Challenger SRT Demon умістили в п'ять хвилин.

Тривалий процес ручного збирання вражаючого двигуна V8 від останнього Dodge Challenger SRT Demon показали у тайм-лепс відео усього за п’ять хвилин.

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Dodge Challenger SRT Demon – це справжній драгстер з допуском на громадські дороги. Відео від Hagerty показує, як відбувається складання двигуна від крихітних гвинтиків до величезного механічного нагнітача.

Мотор являє собою 6,2-літровий V8 сімейства HEMI з кутом розвалу блоку циліндрів 90 градусів, оснащений компресором об'ємом 2,7 літра з робочим тиском в один бар. Потужність агрегату з опційним блоком управління і при використанні бензину з октановим числом більше 100 становить вражаючі 852 кінські сили і 1044 Нм крутного моменту. Двигун обладнано двома паливними насосами, поліпшеним газорозподільним механізмом, системою змащення і уприскування палива.



Цікаво, що влітку минулого року останній екземпляр Dodge Challenger SRT Demon разом з останнім Dodge Viper продали єдиним лотом на аукціоні Barrett-Jackson за мільйон доларів, при тому, що мінімальна вартість спорткара у США починається від 85 тисяч доларів.

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