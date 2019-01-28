Сборку 852-сильного двигателя Dodge Challenger SRT Demon уместили в пять минут.

Длительный процесс ручной сборки впечатляющего двигателя V8 от последнего Dodge Challenger SRT Demon показали в тайм-лепс видео всего за пять минут.

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Dodge Challenger SRT Demon – это настоящий драгстер с допуском на общественные дороги. Видео от Hagerty показывает, как происходит сборка двигателя от крошечных винтиков до огромного механического нагнетателя.

Мотор представляет собой 6,2-литровый V8 семейства HEMI с углом развала блока цилиндров 90 градусов, оснащен компрессором объемом 2,7 литра с рабочим давлением в один бар. Мощность агрегата с опционным блоком управления и при использовании бензина с октановым числом больше 100 составляет впечатляющие 852 лошадиные силы и 1044 Нм крутящего момента. Двигатель оборудован двумя топливными насосами, улучшенным газораспределительным механизмом, системой смазки и впрыска топлива.

Интересно, что летом прошлого года последний экземпляр Dodge Challenger SRT Demon вместе с последним Dodge Viper продали единым лотом на аукционе Barrett-Jackson за миллион долларов, при том, что минимальная стоимость спорткара в США начинается от 85 тысяч долларов.

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