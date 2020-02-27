Водитель машины требует возмещение убытков в 700 долларов.

Любую ситуацию можно рассматривать, как минимум, с двух точек зрения. Какая окажется "правдивой" в данном случае – решит суд.

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Это дело произошло в округе Нью-Йорк с молодым человеком по имени Брайан Аньелло. Дождливым вечером в январе он ехал на своем двухколеснике по улицам города Рочестер, когда сзади его "догнал" автомобиль Ford Fusion с 22-летним Джовонте Куком. Велосипедист от удара оказался на капоте машины, однако ни он сам, ни его велосипед не получили повреждений, поэтому, после составления протокола на месте происшествия, Брайан своим ходом спокойно отправился домой.

Но через месяц он получил судебную повестку, истцом выступил водитель автомобиля. Джовонте Кук решил, что Брайан Аньелло должен был ему 700 долларов за поврежденный капот. Причем в своей жалобе он описал обстоятельства ДТП иначе.

Истец утверждает, что Аньелло двигался со скоростью около 60 миль/ч (около 100 км/ч), дорога была плохо освещена, шел дождь – из-за этих обстоятельств он якобы не успел вовремя заметить велосипедиста и избежать столкновения. Единственное, что в этом заявлении не подлежит сомнению – вечернее время и дождливая погода. Согласно же полицейскому отчету, у Брайана Аньелло на момент ДТП был красный габаритный фонарик на велосипеде, был одет в светоотражающий жилет и шлем, а самое главное – не мог ехать на велосипеде со скоростью под 100 км/ч, так как средняя скорость для шоссейного велосипеда – 30 -35 км/ч, а в городе, да еще и в дождь она значительно ниже.

Отметим, что максимальная скорость на велосипеде была достигнута в сентябре 2018 года спортсменкой Дениз Мюллер-Коренек и считается официальным рекордом: 295,6 км/ч. У нее был специально приспособленный для установления рекорда велосипед, двигалась за спортивным автомобилем с "куполом", который закрывал ее от встречных потоков воздуха, а "трасса" для нее была проложена по дну высохшего соляного озера Бонневилль в американском штате Юта.

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