Водій машини вимагає відшкодування збитків у 700 доларів.

Будь-яку ситуацію можна розглядати, як мінімум, з двох точок зору. Яка виявиться “правдивою” у цьому випадку – вирішить суд.

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Ця справа трапилась у округу Нью-Йорк з молодим чоловіком на ім’я Брайан Аньєлло. Дощовим вечором у січні він їхав на своєму двоколіснику вилицями міста Рочестер, коли ззаду його “наздогнав” автомобіль Ford Fusion із 22-річним Джовонте Куком. Велосипедист від удару опинився на капоті машини, однак ні він сам, ні його велосипед не отримали ушкоджень, тож, після складення протоколу на місці події, Брайан своїм ходом спокійно вирушив додому.

Та через місяць він отримав судову повістку, позивачем виступив водій автомобіля. Джовонте Кук вирішив, що Брайан Аньєлло завинив йому 700 доларів за пошкоджений капот. Причому у своїй скарзі він описав обставини ДТП інакше.

Позивач стверджує, що Аньєлло рухався зі швидкістю близько 60 миль/год (майже 100 км/год), дорога була погано освітлена, дощило – через ці обставини він, начебто, не встиг вчасно помітити велосипедиста та уникнути зіткнення. Єдине, що в цій заяві не підлягає сумніву – вечірній час та дощова погода. Згідно ж поліцейського звіту, Брайан Аньєлло на момент ДТП мав червоний габаритний ліхтарик на велосипеді, був обягнений у світловідбиваючий жилет та шолом, а що найголовніше – не міг їхати на велосипеді зі швидкістю під 100 км/год, оскільки середня швидкість для шосейного велосипеда – 30-35 км/год, а в місті, та ще й у дощ вона значно нижча.

Зазначимо, що максимальна швидкість на велосипеді була досягнута у вересні 2018 року спортсменкою Деніз Мюллер-Коренек і вважається офіційним рекордом: 295,6 км/год. Вона мала спеціально пристосований для встановлення рекорду велосипед, рухалась за спортивним автомобілем з “куполом”, що закривав її від зустрічних потоків повітря, а “траса” для неї була прокладена по дну висохлого соляного озера Бонневілль в американському штаті Юта.

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