На закупку новых автомобилей для Верховной Рады потратили более полумиллиона долларов из карманов налогоплательщиков.

Автобаза управления делами аппарата Верховной Рады осуществила закупку автомобилей Toyota Camry Comfort совокупной стоимостью 17,9 млн грн ($ 667 тысяч).

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Согласно договору от 6 августа на портале ProZorro, по результатам автобаза Управления делами аппарата украинского парламента договорилось с ООО "Артмотор" о закупке 21 автомобиля, передает Интерфакс-Украина.

Стоимость одного транспортного средства составила 852 857 грн ($ 31 600).