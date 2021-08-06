На закупку нових автомобілів для Верховної Ради витратили більш ніж пів мільйона доларів з кишень платників податків.

Автобаза управління справами апарату Верховної Ради здійснила закупівлю автомобілів Toyota Camry Comfort сукупною вартістю 17,9 млн грн ($ 667 000).

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Згідно з угодою від 6 серпня на порталі ProZorro, за результатами автобаза Управління справами апарату українського парламенту домовилось із ТОВ "Артмотор" про закупівлю 21 автомобіля, передає Інтерфакс-Україна.

Вартість одного транспортного засобу становила 852 857 грн ($ 31 600).