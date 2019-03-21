Патрульная полиция не может изъять даже незарегистрированное транспортное средство, если он не эксплуатируется по дорогам общего пользования.

Верховный Суд разъяснил, при каких условиях транспортное средство может быть изъято у водителя.

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Суть дела: истец обжаловал действия патрульных, которые временно задержали его мотоцикл в связи с отсутствием регистрационного документа. Иск мотивирован тем, что во время задержания мотоцикл находился на территории домовладения, не создавал помех дорожному движению, а также им никто не управлял и не эксплуатировал.

Местный суд иск удовлетворил. Он указал, что основания для временного задержания транспортного средства в соответствии с ч. 6 ст. 121 Кодекса об административных правонарушениях отсутствуют, поскольку истец не управлял им и не эксплуатировал его.

Однако апелляционный суд отказал в удовлетворении исковых требований. Коллегия судей Административного суда ВС согласилась с решением местного суда.

Верховный Суд указал, что ответственность водителя за нарушение ч. 6 ст. 121 и ч. 1 ст. 126 КУоАП, в том числе, в связи с непринадлежностью государственного номерного знака данному транспортному средству и отсутствием регистрационного документа, наступает в случае управления им или эксплуатации.

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Кроме того, ч. 3 ст. 265-2 КУоАП определено, что в случае, если размещение задержанного транспортного средства существенно не препятствует дорожному движению, такое ТС не может быть доставлено для хранения на специальную площадку.