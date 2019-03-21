Патрульна поліція не може вилучили навіть незареєстрований транспортний засіб, якщо він не експлуатується дорогами загального користування.

Верховний Суд роз’яснив, за яких умов транспортний засіб може бути вилучено у водія.

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Суть справи: позивач оскаржив дії патрульних, які тимчасово затримали його мотоцикл у зв’язку з відсутністю реєстраційного документу. Позов мотивовано тим, що під час затримання мотоцикл знаходився на території домоволодіння, не створював перешкод дорожньому руху, а також ним ніхто не керував та не експлуатував.

Місцевий суд позов задовільнив. Він вказав, що підстави для тимчасового затримання транспортного засобу відповідно до ч. 6 ст. 121 Кодексу про адміністративні правопорушення відсутні, оскільки позивач не керував та не експлуатував його.

Однак апеляційний суд відмовив у задоволенні позовних вимог. Колегія суддів Адміністративного суду ВС погодилась із рішенням місцевого суду.

Верховний Суд вказав, що відповідальність водія за порушення ч. 6 ст. 121 та ч. 1 ст. 126 КУпАП, в тому числі, у зв’язку з неналежністю державного номерного знаку даному транспортному засобу та відсутністю реєстраційного документу, настає у разі керування ним або експлуатації.

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Крім того, ч. 3 ст. 265-2 КУпАП визначено, що у разі якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво не перешкоджає дорожньому руху, такий ТЗ не може бути доставлений для зберігання на спеціальний майданчик.