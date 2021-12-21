Из-за сложных погодных условий сегодня с 17:00 будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев.

В столице будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев. Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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Ограничение будет действовать вечером с 17:00 до 22:00, а также с 07:00 до 10:00 утром. На сайте КГГА сказано, что оно позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий. О снятии ограничения будет уведомлено отдельно.

Также городские власти обращаются к водителям с просьбой не пользоваться личным автотранспортом во время снегопада и при возможности отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие работе спецтехники, будут эвакуированы.