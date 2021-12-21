Через складні погодні умови сьогодні із 17:00 діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва.

У столиці діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва. Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Обмеження діятиме увечері із 17:00 до 22:00, а також із 07:00 до 10:00 уранці. На сайті КМДА сказано, що воно дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Обмеження діятиме до покращення погодних умов. Про зняття обмеження буде повідомлено окремо.

Також міська влада звертається до водіїв із проханням не користуватися особистим авто під час снігопаду та за можливості надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть роботі спецтехніки, будуть евакуйовані.