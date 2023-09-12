Совет обороны Киева принял решение ограничить въезд крупногабаритного транспорта в столицу.

Ограничение принято с целью обеспечения разгруженности автомобильных дорог города.

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«Дороги столицы перегружены в часы пик. Людям тяжело добраться на работу, специальному транспорту – к месту назначения. Поэтому на сегодняшнем заседании Совета обороны Киева особое внимание уделили решению вопроса разгруженности автомобильных дорог города. Принято решение – с 20 сентября 2023 года ограничить въезд крупногабаритного транспорта в столицу в час пик утром с 7:00 до 10:00, и вечером с 17:00 до 20:00», — сообщил Сергей Попко, начальник КМВА.

«Ограничения будут установлены на въездах в столицу. Контроль за исполнением решения будет осуществляться полицией Киева. Прошу перевозчиков с пониманием отнестись к этой норме. Тем более что это не новинка для города и большинство владельцев крупногабаритного транспорта с такими ограничениями знакомы. Запрет въезда в часы пик существовал в Киеве и раньше, еще до начала полномасштабного вторжения», — заявил Сергей Попко.