Фактически, воровка сама привела полицию к своей двери.

"Угнали тебя, угнали, ну и что же тут криминального ?!", – пела Ирина Аллегрова в своей песне "Угонщица". В деле 21-летней воровки из Читы полиция все же нашла криминал.

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В полицию одного из российских городов обратился 44-летний местный житель, который сообщил, что его ограбили в собственном доме. Из его дома исчезли золотые украшения, а со двора – автомобиль Mercedes-Benz 2018 выпуска (модель не указана), в салоне которого находились три сотовых телефона (один из них стоимостью около тысячи долларов) и более 30 тысяч рублей (12 тысяч гривен) наличными.

Воровку удалось быстро найти. Ею оказалась 21-летняя местная жительница, с которой потерпевший познакомился накануне на улице и пригласил к себе домой. После бурной ночи, сопровождавшаяся распитием спиртных напитков, мужчина уснул, а утром понял, что его ограбили.

Позже выяснилось, что обобрав доверчивого мужчину, женщина села в машину и поняла, что слишком много выпила, чтобы самостоятельно управлять автомобилем. Девушка не растерялась и попросила случайного прохожего сесть за руль и довезти ее домой. Утром она отогнала ворованный автомобиль подальше от своего дома и бросила его в поле, где "Мерседес" и был найден позже.

Нелепой грабительницы теперь придется предстать перед судом по обвинению в краже в особо крупном размере, что влечет за собой лишение свободы на срок до 10 лет.

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