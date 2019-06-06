Фактично, злодійка сама привела поліцію до своїх дверей.

“Угнала тебя, угнала, ну и что же тут криминального?!”, – співала Ірина Аллєгрова у своїй пісні “Угонщица”. У справі 21-річної крадійки з Чіти поліція все ж знайшла кримінал.

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До поліції одного з російських міст звернувся 44-річний місцевий житель, який повідомив, що його пограбували у власному будинку. З його дому зникли золоті прикраси, а з двору – автомобіль Mercedes-Benz 2018 року випуску (модель не вказана), в салоні якого знаходилися три стільникові телефони (один з них вартістю близько тисячі доларів) і більше 30 тисяч рублів (12 тисяч гривень) готівкою.

Злодійку вдалося швидко знайти. Нею виявилась 21-річна місцева жителька, з якою потерпілий познайомився напередодні на вулиці і запросив до себе додому. Після бурхливої ​​ночі, що супроводжувалась розпиванням спиртних напоїв, чоловік заснув, а вранці зрозумів, що його пограбували.

Пізніше з’ясувалось, що обібравши довірливого чолов’ягу, молодиця сіла в машину і зрозуміла, що занадто багато випила, аби самостійно керувати автівкою. Дівчина не рогубилась і попросила випадкового перехожого сісти за кермо та довезти її додому. Вранці ж вона відігнала крадений автомобіль подалі від свого будинку і кинула його в полі, де “Мерседес” і був знайдений пізніше.

Недолугій грабіжниці тепер доведеться постати перед судом за звинуваченням у крадіжці в особливо великому розмірі, що тягне за собою позбавлення волі на строк до 10 років.

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