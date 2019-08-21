Дизельный V12 вытащили из старого иракского танка Type 69-II времен войны в Персидском заливе. А сконструирован он был в Харькове.

Автор YouTube-канала mastermilo82 взялся за восстановление старого танка в начале 1990-х и начал это дело с самого важного – двигателя.

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Огромный 38,8-литровый дизельный двигатель V12 покоился в течение 28 лет, один лишь его вид не вызвал надежды на возвращение к жизни, однако автомастерам повезло. Во время подготовительной работы выяснилось, что иракский танк Type 69-II был китайской копией старого советского Т-54 – одного из самых массовых танков в мире. Его двигатель V12, разработанный в Харькове и модернизированный в Челябинске, можно восстанавливать деталями, которые и до сих пор есть в свободной продаже. Мастер Мила и команда механиков так и сделали.

Фото: реставрация танкового двигателя / снимки экрана

Несмотря на чрезвычайно плохое состояние двигателя в начале, проведенные работы по восстановлению позволили проести его первый за 28 лет запуск. Агрегат все еще требует немало внимания, однако тот факт, что массивный стальной стенд под ним трясется от колоссального крутящего момента – уже радость для энтузиастов, которые над ним работали.

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