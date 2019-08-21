Дизельний V12 витягли зі старого іракського танку Type 69-II часів війни у Перській затоці. А сконструйований він був у Харкові.

Автор YouTube-каналу mastermilo82 узявся за відбудову старого танка початку 1990-х і розпочав цю справу з найважливішого – двигуна.

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Величезний 38,8-літровий дизельний двигун V12 спочивав протягом 28 років, самий лише його вигляд не викликав надії на повернення до життя, однак автомайстрам пощастило. Під час підготовчої роботи з’ясувалось, що іракський танк Type 69-II був китайською копією старого радянського Т-54 – одного з найбільш масових танків у світі. Його двигун V12, розроблений у Харкові і модернізований у Челябінську, можна відновлювати деталями, які й досі є у вільному продажу. Майстер Міло та команда механіків так і зробили.

Фото: реставрація танкового двигуна / знімки екрану

Незважаючи на надзвичайно поганий стан двигуна на початку, проведені роботи з відновлення дозволили проести його перший за 28 років запуск. Агрегат усе ще потребує чимало уваги, однак той факт що масивний сталевий стенд під ним трясеться від колосального крутного моменту – вже радість для ентузіастів, які над ним працювали.

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