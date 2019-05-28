Несмотря на обстоятельства безумного и вполне реального сюжета, в происшествии, которое произошло во Флориде, никто не пострадал – как в кино.

Несмотря на обстоятельства безумного и вполне реального сюжета, в происшествии, которое произошло во Флориде, никто не пострадал. А преступника быстро задержали. Как в кино.

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Патрульные полицейские заметили на шоссе молодого человека без рубашки, который прогуливался босиком вдоль дороги. Копы попытались помочь 22-летнему Шейну Дженсену и вышли из машины. Однако тот застал их врасплох, сел в полицейскую машину и уехал.

Погоня в стиле игры GTA была напряженной, но короткой. После нескольких эффектных маневров и уклонений от патрульных блокпостов нарушитель разогнался до скорости 225 км/ч. Однако не справился с управлением, немного притормозил на грунтовке и врезался в разделительный знак.

Но погоня на этом не закончилась – молодчик выскочил из машины, пересек шоссе и помчался в лес в поисках спасения. Однако через 15 минут полиции удалось обнаружить злоумышленника в лесу.

После задержания выяснилось, что Шейн Дженсен накануне совершил еще несколько угонов. Сейчас ему предъявлены обвинения по факту 10 различных правонарушений.

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