Незважаючи на обставини шаленого і цілком реального сюжету, у пригоді, яка трапилась у Флориді, ніхто не постраждав – як в кіно.

Незважаючи на обставини шаленого і цілком реального сюжету, у пригоді, яка трапилась у Флориді, ніхто не постраждав. А злочинця швидко затримали. Як в кіно.

Дивіться також: Відеокамери Tesla зняли аварію не гірше за голівудських операторів

Патрульні поліцейські помітили на шосе молодого чоловіка без сорочки, що прогулювався босоніж вздовж дороги. Копи спробували допомогти 22-річному Шейну Дженсену і вийшли з машини. Однак той заскочив їх зненацька, сів у поліцейську машину і поїхав геть.

Погоня у стилі гри GTA була напруженою, але короткою. Після кількох ефектних маневрів і ухилянь від патрульних блокпостів порушник розігнався до швидкості 225 км/год. Однак не впорався з управлінням, трохи пригальмував на грунтовці і зупинився об розділовий знак.

Та гонитва на цьому не закінчилась – молодик вискочив з машини, перетнув шосе і помчав до лісу у пошуках схову. Однак через 15 хвилин поліції вдалось виявити зловмисника у лісі.



Після затримання з’ясувалось, що Шейн Дженсен напередодні здійснив ще кілька автокрадіжок. Наразі йому висунуті звинувачення за фактом 10 різних правопорушень.

Також цікаво: Відео: поліцейські пів години ганялись за викраденим будинком на колесах з жінкою за кермом