Осенняя ярмарка в округе Кеноша, в американском штате Висконсин, заканчивается не гигантским кострищем или конкурсом на поедание кукурузы, а зрелищным дерби на комбайнах.

Это видео является очередным доказательством того, что американцы – автомобильная нация. Пока немцы распивают пиво и закусывают сосисками на Октоберфесте, ребята из Висконсина весело разбивают тракторы-монстры друг о друга. И делают так каждый год.

Автомобильное дерби, гонки на выживание, гонки на разрушение – такой вид сногсшибательных соревнований появился еще в 1950-х годах, конечно, в США. Участники этой спортивной забавы обычно выезжают на круглую арену, где таранят друг друга, пытаясь вывести машины соперников из строя.

Похоже, фермеры решили, что сдавать старые комбайны на металлолом не так весело, как лупить их друг о друга на арене и устраивали собственную версию. Судя по подборке видео на канале earlene frederick, веселое побоище в округе Кеноша стало уже традиционным и проводиться ежегодно. Кроме того, на той же ярмарке будут проводиться дерби на маленьких тракторках, обычных легковых авто, пикапах и джипах, картах с внедорожными шинами.

Видео с Дерби 2018 года набрало больше всего просмотров. Надеемся увидеть новый сюжет с ярмарки.