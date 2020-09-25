Осінній ярмарок в окрузі Кеноша, що в американському штаті Вісконсін, закінчується не гігантським кострищем чи конкурсом на поїдання кукурудзи, а видовищним дербі на комбайнах.

Це відео є черговим доказом того, що американці – автомобільна нація. Поки німці розпивають пиво та закушують сосисками на Октоберфесті, хлопці з Вісконсіна весело розбивають трактори-монстри один об одного. І роблять так щороку.

Автомобільне дербі, гонки на виживання, перегони на руйнування – такий вид карколомних змагань з’явився ще у 1950-х роках, звісно, у США. Учасники цієї спортивної забави зазвичай виїжджають на круглу арену, де таранять один одного, намагаючись вивести машини суперників з ладу.

Схоже, фермери вирішили, що здавати старі комбайни на металобрухт не так весело, як лупити їх один об одного на арені і влаштували власну версію. Судячи з добірки відео на каналі earlene frederick, веселе побоїще в окрузі Кеноша стало вже традиційним і проводиться щороку. Крім того, на тому ж ярмарку проводиться дербі на маленьких тракторцях, звичайних легкових авто, пікапах та джипах, картах з позашляховими шинами.



Відео з дербі 2018 року набрало найбільше переглядів. Сподіваємось побачити новий сюжет з цьогорічного ярмарку.