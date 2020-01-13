Вот так выглядит двигатель внешнего сгорания.

Необычное происшествие приключилось в Словении. Mini Cooper, мирно припаркованный на улице, по неизвестным причинам вспыхнул огнем и решил податься в беспилотники.

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Можно долго шутить на тему "горячего хэтчбека", двигателя внешнего сгорания и беспилотников, но свидетелям, спасателям и владельцу машины точно было не до смеха. К счастью, во время инцидента никто из людей не пострадал.

Причины возгорания двигателя Mini Cooper остаются невыясненными, однако в данном случае это и не имеет особого значения. Интересно то, что случилось после этого. От огня провода в машине поплавились и произошло короткое замыкание, которое привело к самопроизвольному движению хэтчбека. И хотя податься за горизонт в беглеца не получилось, горящий хэтчбек успел наделать беды машинам, которые находились рядом.

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