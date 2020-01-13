Ось так виглядає двигун зовнішнього згорання.

Незвичайна пригода трапилась у Словенії. Mini Cooper, мирно припаркований на вулиці, через невідомі причини спалахнув вогнем та вирішив податись в безпілотники.

Дивіться також: Винуватцем масштабної пожежі на парковці в Норвегії називали Tesla, а виявився дизельний автомобіль

Можна довго жартувати на тему “гарячого хетчбека”, двигуна зовнішнього згорання та безпілотників, але свідкам, рятувальникам та власнику машини точно було не до сміху. На щастя, під час інциденту ніхто з людей не постраждав.



Причини загорання мотора Mini Cooper залишаються нез’ясованими, однак у данному випадку це й не має особливого значення. Цікаво те, що трапилось після того. Від вогню дроти в машині поплавились і відбулось коротке замикання, яке призвело до самовільного руху хетчбека. І хоча податись за обрій у втікача не вийшло, палаючий хетчбек встиг наробити лиха машинам, що знаходились поруч.

Також цікаво: В Києві з’явились евакуатори, що "викрадають" автомобіль за одну хвилину: відео