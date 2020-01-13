Більше 300 автомобілів були вщент знищені вогнем, ще стільки ж мають пошкодження різного ступеню тяжкості. Полум'я дісталось навіть аеродрому.

Днями на багаторівневому паркінгу аеропорту Ставангера в Норвегії трапилась величезна пожежа, котру гасили протягом восьми годин. Сотні автомобілів і навіть літаки були пошкоджені в результаті цього лиха. А розслідування причин аварії принесло несподіваний результат.

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Норвегія відома, як лідер серед європейських країн за кількістю електрокарів. Тому було цілком логічно припустити, що один з них і став причиною пожежі – подібне раніше вже траплялось кілька разів. Саме таке припущення було поширене місцевою пресою, а далі – й міжнародними ЗМІ. Однак з’ясувалось, що винити за все потрібно не перегріті акумулятори Tesla чи ыншого електрокара, а… дизельний Opel Zafira 2005 року випуску. Подробиці про причини загоряння поки недоступні.



Місцеві ЗМІ повідомляють, посилаючись на інформацію рятувальних спецслужб, що на п’ятиповерховому паркінгу аеропорту, під час пожежі, знаходилось 1611 автомобілів. Зважаючи на кількість електрокарів в країні, можна припустити, що значна частина машин на парковці також була з батарейками – через це гасіння вогню було надзвичайно складним. Крім того, пожежники заявили, що паркінг не був обладнаний аварійними протипожежними розбризкувачами, що також ускладнювало ситуацію. На щастя, постраждалих серед людей немає.

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