Более 300 автомобилей были полностью уничтожены огнем, еще столько же имеют повреждения разной степени тяжести. Пламя добралось даже до аэродрома.

На днях на многоуровневом паркинге аэропорта Ставангера в Норвегии случился огромный пожар, который тушили в течение восьми часов. Сотни автомобилей и даже самолеты были повреждены в результате этого бедствия. А расследование причин аварии принесло неожиданный результат.

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Норвегия известна как лидер среди европейских стран по количеству электрокаров. Поэтому было вполне логично предположить, что один из них и стал причиной пожара – подобное ранее уже случалось несколько раз. Именно такое предположение было распространено местной прессой, а дальше и международными СМИ. Однако выяснилось, что винить за все нужно не перегретые аккумуляторы Tesla или другого электрокара, а... дизельный Opel Zafira 2005 года выпуска. Подробности о причинах возгорания пока недоступны.



Местные СМИ сообщают, ссылаясь на информацию спасательных спецслужб, что на пятиэтажном паркинге аэропорта, во время пожара, находилось 1611 автомобилей. Учитывая количество электрокаров в стране, можно предположить, что значительная часть машин на парковке тоже была с батарейками – из-за этого тушение огня было чрезвычайно сложным. Кроме того, пожарные заявили, что лифт не был оборудован аварийными противопожарными разбрызгивателями, что также осложняло ситуацию. К счастью, пострадавших среди людей нет.

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