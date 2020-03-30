"Хаммер" стал очередной жертвой бесчеловечных экспериментов ютуберов "Гараж 54".

Большой массивный внедорожник из Америки на крошечных колесах от российской “классики” – старых “Жигулей”, выдержат ли? Примерно так рассуждают авторы сюжета. И, в попытке найти ответ на этот вопрос, случайно рожают на свет самый уродливый тюнинг-проект в истории.

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Оригинальный типоразмер колес Hummer H2: диски 17х9.0 с шинами 315/70 R17. Вместо них на внедорожник массой в три с половиной тонны установили колеса от “Жигулей” размерностью 175/70 R13. Для того, чтобы пристроить крошечные колеса на внедорожник, им провели операцию по замене центральной секции с болтовым креплением.

После замены колес, дорожный просвет внедорожника уменьшился с 26 до 4-5 сантиметров в нижней точке под задним мостом. Хотя у блогеров были сомнения, выдержат ли колеса массивный внедорожник, на короткий выезд за пределы гаражного бокса их хватило. Выезжать на этом смехотворном аппарате в город блогеры не решились.

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