"Хаммер" став черговою жертвою нелюдських експериментів ютуберів "Гараж 54".

Великий масивний позашляховик з Америки на крихітних колесах від російської “класики” – старих “Жигулів”, чи витримають? Приблизно так міркують автори сюжету. І, в спробі знайти відповідь на це питання, випадково народжують на світ найпотворніший тюнінг-проект в історії.

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Оригінальний типорозмір коліс Hummer H2: диски 17х9.0 із шинами 315/70 R17. Замість них на позашляховик масою в три з половиною тони встановили колеса від “Жигулів” розмірністю 175/70 R13. Для того, щоб прилаштувати крихітні колеса на позашляховик, їм провели операцію з заміни центральної секції з болтовим кріпленням.

Після заміни коліс, дорожній просвіт позашляховика зменшився з 26 до 4-5 сантиметрів в нижній точці під заднім мостом. Хоча у блогерів були сумніви, чи витримають колеса масивний позашляховик, на короткий виїзд за межі гаражного боксу їх вистачило. Виїжджати на цьому сміхотворному апараті в місто блогери не зважились.

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