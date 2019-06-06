Судя по всему, водитель не пострадал, а после аварии первым делом проверил, продолжает ли его смартфон видеосъемку.

Очевидно, разгоняться до 260 км/ч, держа в руке смартфон для съемки видео – было не лучшей идеей. Чудом смельчак остался цел после аварии.

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Мужчина в Эстонии снял собственную аварию на Lexus LS460. Идея была в том, чтобы добраться до крайней отметки на спидометре – 280 км/час. Однако дорога преподнесла сюрприз и на повороте машину занесло, после чего она оказалась в кювете колесами кверху.

Судя по видео, размещенных на канале автора этого видео, свои навыки вождения он оттачивал в компьютерных играх. Реальность оказалась более жестокой, хотя и не злой – сразу после сногсшибательной аварии водитель без видимых повреждений самостоятельно покинул салон авто. Похоже, он даже не переживал о том, что делал недешевый автомобиль, а первое, что сделал – убедился, что смартфон все еще записывает видео.

Что же, своего он добился: этот ролик стал самым популярным на его канале и собрал почти 120 тысяч просмотров, тогда как остальные роликов имеют в среднем по 300.

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