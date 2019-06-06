Судячи з усього, водій не постраждав, а після аварії першим ділом перевірив, чи продовжує його смартфон відеозйомку.

Вочевидь, розганятись до 260 км/год, тримаючи у руці смартфон для зйомки відео – було не найкращою ідеєю. Дивом відчайдуха лишився цілим, після аварії.

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Чоловік у Естонії зафільмував власну аварію на Lexus LS460. Ідея була у тому, аби дістатись крайньої позначки на спідометрі – 280 км/год. Однак дорога піднесла сюрприз і на повороті машину занесло, після чого вона опинилась у кюветі колесами догори.

Судячи з відео, розміщених на каналі автора цього відео, свої навички водіння він відточував у комп’ютерних іграх. Реальність виявилась жорстокішою, хоча й не злою – одразу після карколомної аварії водій без видимих ушкоджень самостійно покинув салон авто. Схоже, він навіть не переймався тим, що робив недешевий автомобіль, а перше, що зробив – переконався, що смартфон усе ще записує відео.



Що ж, свого він таки домігся: цей ролик став найпопулярнішим на його каналі й зібрав майже 120 тисяч переглядів, тоді як решта роликів мають у середньому по 300.

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