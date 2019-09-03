К тому же, участники используют для месива грязи крутые самоделки, собранные из агрегатов старых советских грузовиков.

Это видео было записано в Эстонии во время любительского фестиваля любителей офф-роад. Значительная часть внедорожных багги сделана на основе узлов и агрегатов старых советских грузовиков. И это настоящие шедевры!

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Участники соревнований Klaperjaht борются за победу друг с другом и вязкой глубокой грязью на том, что собрали сами. В их багги лишь угадываются знакомые элементы советской техники ГАЗ-66, ЗИЛ-157, ГАЗ-3308, а также более экзотических IFA и Sisu.

Все эти машины объединяет одно: огромные внедорожные колеса, благодаря которым они преодолевают броды, ванны с жидкой грязью, крутые подъемы и спуски и тому подобное. Кроме тяжелой техники в соревнованиях принимают участие легкие багги, более традиционных форм.

В самом маленьком классе соревнуются квадроциклы.

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