До того ж, учасники використовують для місива багнюки круті саморобки, зібрані на агрегатах старих радянських вантажівок.

Це відео було записане в Естонії під час любительського фестивалю любителів офф-роад. Значна частина позашляхових баггі зроблена на основі вузлів і агрегатів старих радянських вантажівок. І це справжні шедеври!

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Учасники змагань Klaperjaht виборюють перемогу один в одного та гливкої глибокої багнюки на тому, що зібрали самі. У їхніх баггі лиш вгадуються знайомі елементи радянської техніки: ГАЗ-66, ЗІЛ-157, ГАЗ-3308, а також більш екзотичні IFA та Sisu.



Усі ці машини об'єднує одне: величезні позашляхові колеса, завдяки яким вони долають броди, ванни з рідкої багнюки, круті підйоми й спуски тощо. Крім важкої техніки у змаганнях приймають участь легкі багі, більш традиційних форм.



У найменшому класі змагаються квадроцикли.

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