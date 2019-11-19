Знаменитый хулиган и сорвиголова показал свою ловкость на 1000-сильном пикапе во время Climbkhana Two.

Не в правилах Кена Блока ездить медленно. Не любит он ставить перед собой легкие задачи. И даже собственная безопасность его, кажется, не волнует. В Китае гонщику выпала редкая возможность соединить все возможные сложности и опасности в одну на длинной извилистой дороге на гору Тяньмэнь.

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Горный серпантин, известный как “Дорога 99 поворотов” и “Дорога в небеса”, ведет от подножия к самой вершине горы, на высоту 1519 метров. Эта дорога считается одной из красивейших в мире и такой же опасной. В новом эпизоде Climbkhana Кен Блок бросил вызов опасности и провел свой “Хунитрак” – пикап Ford F-150 1977 года выпуска, оснащенный 3,5-литровым V6 с турбонаддувом, который развивает 914 л. с. и 952 Нм крутящего момента – по всем 99 поворотам.

Даже смотреть на выходки гонщика на узкой трассе – страшно! Многочисленные проезды в миллиметре от отбойника над бездонной пропастью заставляют нервы звенеть от напряжения.

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