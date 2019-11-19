Знаменитий хуліган і шибайголова показав свою вправність на 1000-сильному пікапі під час Climbkhana Two.

Не в правилах Кена Блока їздити повільно. Не любить він ставити перед собою легкі завдання. І навіть власна безпека його, здається, не хвилює. У Китаї гонщику випала рідкісна можливість поєднати усі можливі складнощі та небезпеки в одну на довгій звивистій дорозі на гору Тяньмень.

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Гірський серпантин відомий як “Дорога 99 поворотів” та “Дорога в небеса” веде від підніжжя до самої вершини гори, на висоту 1519 метрів. Ця дорога вважається однією з найгарніших у світі і такою ж небезпечною. У новому епізоді Climbkhana Кен Блок кинув виклик небезпеці і провів свій “Хунітрак” – пікап Ford F-150 1977 року випуску оснащений 3,5-літровим V6 з турбонаддувом, що розвиває 914 к.с. і 952 Нм крутного моменту – усіма 99 поворотами.

Навіть дивитись на вибрики гонщика на вузькій трасі – лячно! Числені проїзди в міліметрі від відбійника над бездонною прірвою змушують нерви бриніти від напруги.

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