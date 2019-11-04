Провести пит-стоп меньше, чем за 2 секунды – сложное дело и впечатляющее зрелище, но этим трудовые будни формульной команды Red Bull не ограничиваются.

Прибыв на место проведения очередного этапа Формула 1, механики каждый раз собирают болиды, разобранные для транспортировки. Вот как это происходит.

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Команда Формулы-1 Red Bull Racing разместила в социальных сетях видеоролик, в котором отражена сборка болида RB7 образца 2011 года. Весь процесс от выгрузки из контейнера и заканчивая постановкой на колеса, вметсили в 45-секундном видео.

RB7 to make up please 💅 A sneak peek backstage in #LA as the Bulls prepare to steal the spotlight in Tinseltown! 🤩 🇺🇸 #F1Festival pic.twitter.com/kNSUsrCVbT — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 30 октября 2019 г.

"Отставной" болид в этот раз собрали не для участия в Чемпионате, а для демонстрационных заездов на импровизированной трассе на улицах Лос-Анджелеса в рамках Фестиваля Формула 1, посвященного памяти трехкратного чемпиона мира Айртона Сенны.

Кроме спортсменов Red Bull, публику развлекали пилот Renault F1 Team Даниэль Риккардо и гонщик Mercedes Валттери Боттас. Организаторы устроили конкурс между пилотами трех разных команд на самые эффектные "пончики". Победу одержал Боттас.

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