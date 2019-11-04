Провести піт-стоп менше, ніж за 2 секунди – складна справа і вражаюче видовище, але цим трудові будні формульної команди Red Bull не обмежуються.

Прибувши на місце проведення чергового етапа Формула 1, механіки кожного разу збирають боліди, розібрані для транспортування. Ось як це відбувається.

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Команда Формули-1 Red Bull Racing розмістила в соціальних мережах відеоролик, у якому відображена збірка боліда RB7 зразка 2011 року. Увесь процес від вивантаження з контейнера і закінчуючи постановкою на колеса, вмістили в 45-секундному відео.

RB7 to make up please 💅 A sneak peek backstage in #LA as the Bulls prepare to steal the spotlight in Tinseltown! 🤩 🇺🇸 #F1Festival pic.twitter.com/kNSUsrCVbT — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 30 октября 2019 г.



“Відставний” болід цього разу зібрали не для участі в Чемпіонаті, а для демонстраційних заїздів на імпровізованій трасі на вулицях Лос-Анджелеса в рамках Фестивалю Формула 1, присвяченого пам’яті триразового чемпіона світу Айртона Сенни.

Крім спортсменів Red Bull, публіку розважали пілот Renault F1 Team Даніель Ріккардо і гонщик Mercedes Валттері Боттас. Організатори влаштували конкурс між пілотами трьох різних команд на найефектніші "пончики”. Перемогу здобув Боттас.

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