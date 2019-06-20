Водитель Honda Civic попался прямо на месте преступления.

Водитель черного Honda Civic, очевидно, проехал нужный съезд с магистрали и решил “немного” нарушить правила и проехать через островок безопасности.

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Вклинившись в поворот таким образом, он пересек сплошную линию направляющей разметки. На беду владельца Civic и на радость водителя грузовика, с которого велась съемка, поблизости находился патрульный экипаж полиции.

Карма настигла нарушителя мгновенно: офицер начал открывать дверцы своего патрульного авто в тот момент, когда Civic поравнялся с грузовиком. Полицейский все прекрасно видел и потребовал от водителя съехать на обочину, где его ждала суровая разговор.

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