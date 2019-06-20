Водій Honda Civic попався прямо на місці злочину.

Водій чорного Honda Civic, вочевидь, проїхав потрібний з'їзд з магістралі і вирішив “трохи” порушити правила та проїхати через острівок безпеки.

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Вклинившись у поворот таким чином, він перетнув суцільну лінію направляючої розмітки. На біду для власника Civic та на радість водія вантажівки, з якої велась зйомка, поблизу знаходився патрульний екіпаж поліції.

Карма наздогнала порушника миттєво: офіцер почав відкривати дверцята свого патрульного авто в той момент, коли Civic порівнявся з вантажівкою. Поліцейський все прекрасно бачив і зажадав від водія з'їхати на узбіччя, де на нього чекала сувора розмова.

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